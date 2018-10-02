Анжелик Кербер справилась с Карлой Суарес-Наварро во втором раунде турнира в Пекине.

(3) Анжелик Кербер - Карла Суарес-Наварро - 7:6(4), 6:1
Насколько боевым получился стартовый сет противостояния, настолько же уверенной была победа немецкой теннисистки во второй партии матча. Карла Суарес-Наварро оставила все силы в битве за стартовый отрезок матча, так что на вторую его половину сил у испанской спортсменки попросту не хватило. Да и первую партию в итоге, несмотря на отчаянную борьбу, Карла упустила.
Итак, после непродолжительной разведки,Суарес-Наварро попыталась уйти в отрыв, дважды вырывалась вперед с брейком, но каждый раз моментально проигрывала собственную подачу. Кербер даже удалось спасти сет с подачи соперницей на сет. В итоге Анжелик перевела стартовую партию встречи на тай-брейк, на котором добилась сложнейшей победы в сете.
А вот во второй партии Суарес-Наварро практически сразу же сложила оружие. Сил на борьбу испанской теннисистке попросту не хватило - она позволила Кербер уйти в отрыв сразу с двумя брейками и единственное, чему может радоваться испанская теннисистка, так это то, что ей удалось уйти от баранки.
В третьем раунде соревнований в Пекине Анжелик Кербер сыграет с победительницей матча между Тими Бабош и Шуай Чжанг.
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