Илья Марченко добился первой победы в основных сетках турниров с сентября прошлого года.

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке соревнований категории Челленджер в Астане, где Илья начинал борьбу еще с сита квалификации. Марченко, который на данный момент вылетел даже из первой тысячи мирового рейтинга, добился волевой победы над 6-м номером посева соревнований испанцем Энрике Лопезом-Перезом. Илья проиграл стартовый сет, уступал с брейком по ходу второй партии, но со счета 3:6, 1:3 сумел полностью переломить ход матча. На победу в противостоянии Илье Марченко понадобилось чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
(Q) Илья Марченко - (6) Энрике Лопез-Перез - 3:6, 6:3, 6:4
Во втором раунде Челленджера в Астане Илья Марченко сыграет с чешским теннисистом Зденеком Коларом.
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