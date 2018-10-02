вторник, 2 октября 2018 г.

Илья Марченко добился первой победы в основных сетках турниров с сентября прошлого года.

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в основной сетке соревнований категории Челленджер в Астане, где Илья начинал борьбу еще с сита квалификации. Марченко, который на данный момент вылетел даже из первой тысячи мирового рейтинга, добился волевой победы над 6-м номером посева соревнований испанцем Энрике Лопезом-Перезом. Илья проиграл стартовый сет, уступал с брейком по ходу второй партии, но со счета 3:6, 1:3 сумел полностью переломить ход матча. На победу в противостоянии Илье Марченко понадобилось чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.


(Q) Илья Марченко - (6) Энрике Лопез-Перез - 3:6, 6:3, 6:4

Во втором раунде Челленджера в Астане Илья Марченко сыграет с чешским теннисистом Зденеком Коларом.

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о 11:25
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