Илья Марченко не сумел завершить четвертьфинальный матч Челленджера в Астане.

Украинский теннисист Илья Марченко, который впервые за год пробился в четвертьфинальную стадию соревнований, не сумел выйти в 1/2 финала турнира категории Челленджер в Астане, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Илья не сумел завершить четвертьфинальный поединок против боснийца Мирзы Башича, получившего в Казахстане 3-й номер посева. Марченко отказался от продолжения борьбы из-за травмы по ходу второй партии. К этому моменту украинец проиграл стартовый сет и уступал с брейком во втором. На корте теннисисты провели 1 час и 25 минут игрового времени.
(3) Мирза Башич - (Q) Илья Марченко - 7:5, 4:2, ret
В полуфинале турнира в Астане Мирза Башич сыграет с сербским теннисистом Николой Милоевичем.
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