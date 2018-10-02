вторник, 2 октября 2018 г.

Наоми Осака разгромила Даниэль Коллинз на пути в третий круг турнира в Пекине.

Японская теннисистка Наоми Осака, которая уже гарантировала себе попадание на Итоговый Турнир WTA, уверенно выходит в третий раунд соревнований в Пекине. В матче второго круга Наоми буквально уничтожила американку Даниэль Коллинз, занимающую на данный момент 37-ю строчку мирового рейтинга. Именно Коллинз начала поединок с брейка, но в дальнейшем Осака выиграла 12 геймов подряд. Таким образом в стартовой партии Наоми отвесила сопернице скрытую баранку, а во втором сете уже полноценную. На победу в матче японской теннисистке понадобилось всего чуть менее 55 минут игрового времени.


(8) Наоми Осака - Даниэль Коллинз - 6:1, 6:0

В третьем раунде соревнований в Пекине Наоми Осака сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гергес.

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о 12:28
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