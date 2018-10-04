четверг, 4 октября 2018 г.

Наоми Осака разгромила Юлию Гергес в Пекине. Немка потеряла даже теоретические шансы попасть на Итоговый.

Японская теннисистка Наоми Осака продолжает победную поступь на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии третьего круга Наоми буквально разгромила 10-ю ракетку мира немку Юлию Гергес. За весь матч Осака отдала сопернице всего 3 гейма. Наоми по 2 раза в каждом из сетов сумела отличиться на приеме и удержала все собственные подачи. На победу в противостоянии Наоми Осака потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(8) Наоми Осака - (10) Юлия Гергес - 6:1, 6:2

В четвертьфинале соревнований в Пекине Наоми Осака сыграет с китайской теннисисткой Шуай Чжанг, которая в своем матче третьего круга обыграла еще одну немку Анжелик Кербер. Ну а Юлия Гергес после этого поражения потеряла и без того призрачные шансы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

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о 11:17
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