Наоми Осака разгромила Юлию Гергес в Пекине. Немка потеряла даже теоретические шансы попасть на Итоговый.

(8) Наоми Осака - (10) Юлия Гергес - 6:1, 6:2
В четвертьфинале соревнований в Пекине Наоми Осака сыграет с китайской теннисисткой Шуай Чжанг, которая в своем матче третьего круга обыграла еще одну немку Анжелик Кербер. Ну а Юлия Гергес после этого поражения потеряла и без того призрачные шансы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.
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