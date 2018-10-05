Наоми Осака становится полуфиналисткой турнира в Пекине.

(8) Наоми Осака - Шуай Чжанг - 3:6, 6:4, 7:5
После нескольких действительно разгромных побед в исполнении Наоми Осаки казалось, что с соперницей по четвертьфиналу соревнований в Пекине японская теннисистка сможет справиться так же легко и уверенно. Но Шуай Чжанг при неистовой поддержке публики сумела навязать японской спортсменке отчаянную борьбу и была, действительно, в шаге от того, чтобы добиться неожиданной победы.
Именно Чжанг отлично провела дебют противостояния, поведя уже через какой-то десяток минул после начала матча сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу Наоми сумела ликвидировать, причем брейк японская теннисистка офрмила под ноль. Но развить успех и полностью выровнять ситуацию в счете Осаке не удалось. Более того, Чжанг сначала не воспользовалась скрытым сет-боллом на приеме, хотя вполне могла еще упрочить свое лидерство. Но в тот момент, когда Наоми вышла подавать на то, чтобы остаться в партии, Шуай таки оформила еще один брейк и поставила им победную точку в стартовом сете.
В начале второй партии Наоми попыталась с наскока уйти в отрыв, но Шуай просто героически удержала собственную подачу, ликвидировав по ходу гейма сразу 6 брейк-поинтов, а потом и сама отличилась на приеме. Осака на этот раз отпускать соперницу в отрыв не стала и моментально отыгралась, а ближе к завершению партии и сама впервые в матче повела с брейком. При подаче на второй сет у Наоми возникли некоторые проблемы, но с брейк-поинта японская теннисистка таки защитила гейм и перевела, таким образом, матч в решающую партию.
В третьем сете на корте уже происходила настоящая драма. Дважды Чжанг вырывалась вперед с брейком и даже выходила подавать на победу в матче, но Наоми находила в себе силы на то, чтобы отыграться. А в концовке встречи Осака настолько прибавила, что смогла со счета 3:5 оформить два брейка, выиграть 4 гейма подряд и добиться тяжелейшей итоговой победы.
Теперь в полуфинале турнира в Пекине Наоми Осака сыграет с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, которая в своем матче 1/4 финала переиграла Доминику Цибулкову из Словакии.
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