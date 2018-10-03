Каролина Плишкова уверенно переиграла Александру Саснович и вышла в третий круг турнира в Пекине.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая на соревнованиях в Пекине 7-й номер посева, уверенно выходит в третий раунд турнира. В двух партиях Каролина переиграла белорусскую спортсменку Александру Саснович, занимающую на данный момент 32-ю строчку мирового рейтинга. Плишкова вела с двумя брейками в стартовой партии и позволила сопернице разве что сократить отставание в счете, но не отыграть его. В начале второго сета с геймом на приеме в активе повела уже Саснович, но чешская теннисистка ответила сразу двумя выигранными подачами оппонентки и за 1 час и 25 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(7) Каролина Плишкова - Александра Саснович - 6:3, 6:4
Теперь за выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Каролина Плишкова поспорит с китайской теннисисткой Цзянь Ван, которая вчера с двумя баранками переиграла Алену Остапенко
из Латвии.
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