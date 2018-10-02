вторник, 2 октября 2018 г.

Арина Сабаленко обыграла Гарбинье Мугурусу на старте турнира в Пекине.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко, которая в статусе чемпиона предыдущего турнира в Ухане стартовала на соревнованиях в Пекине сразу со второго круга, начинает выступления в столице Китая с победы над Гарбинье Мугурусой. Арине удалось переиграть 14-ю ракетку соревнований в двух сложнейших партиях. Если в стартовом сете теннисистки долгое время удерживали собственные подачи и все решил поздний брейк в исполнении Сабаленко, то во второй партии спортсменки часто обменивались выигранными на приеме геймами. В итоге на победу в противостоянии Арина Сабаленко потратила чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


Арина Сабаленко - (14) Гарбинье Мугуруса - 7:5, 6:4

Арина Сабаленко смогла восстановить как физические, так и моральные силы после триумфальной, но тяжелейшей недели в Ухане и на старте следующих соревнований в Пекине добиться очень непростой победы. К тому же, первая соперница в столице Китая была действительно топовой - испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

Уже в самом начале встречи Арина начала покалывать соперницу на приеме, но Гарбинье с честью выпутывалась из непростых ситуаций. В стартовом гейме на собственной подаче Мугуруса отыграла первый в матче брейк-поинт, а через несколько минут испанской теннисистке пришлось спасаться со счета 15:40. В итоге, ликвидировав сразу 3 брейковых мяча за гейм Гарбинье снова выцарапала собственную подачу.

В середине первого сета ситуация на корте выровнялась окончательно и уже сама Мугуруса стала цепляться за подачу соперницы. Но и ей не удавалось воспользоваться выпавшими возможностями. Например, в концовке партии Арина спасла подачу с трех скрытый сет-боллов у соперницы. А вот Гарбинье в ключевой момент таки сдала - при подаче на тай-брейк испанская теннисистка таки упустила гейм, а вместе с ним и весь стартовый сет.

В дебюте второй партии Мугуруса уже сама смогла повести с геймом на приеме в активе, но Сабаленко перевернула ход сета и дважды подряд взяла подачу соперницы. Этот перевес не стал ключевым, поскольку Гарбинье моментально оформила обратный брейк и снова выровняла ситуацию в счете. Но, как и в стартовой партии, стабильности Мугурусе не хватило в самый, что ни на есть, важнейший момент. Арина зацепилась на приеме в 10-м гейме и с третьего матч-болла таки оформила победу в противостоянии.

Таким образом Арина Сабаленко добилась 7-й подряд победы. В третьем раунде турнира в Пекине белорусская теннисистка сыграет с действующей чемпионкой соревнований представительницей Франции Каролин Гарсией, которая в своем матче второго круга переиграла словенскую спортсменку Полону Херцог.

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о 16:47
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