Арина Сабаленко обыграла Гарбинье Мугурусу на старте турнира в Пекине.

Арина Сабаленко - (14) Гарбинье Мугуруса - 7:5, 6:4
Арина Сабаленко смогла восстановить как физические, так и моральные силы после триумфальной, но тяжелейшей недели в Ухане и на старте следующих соревнований в Пекине добиться очень непростой победы. К тому же, первая соперница в столице Китая была действительно топовой - испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.
Уже в самом начале встречи Арина начала покалывать соперницу на приеме, но Гарбинье с честью выпутывалась из непростых ситуаций. В стартовом гейме на собственной подаче Мугуруса отыграла первый в матче брейк-поинт, а через несколько минут испанской теннисистке пришлось спасаться со счета 15:40. В итоге, ликвидировав сразу 3 брейковых мяча за гейм Гарбинье снова выцарапала собственную подачу.
В середине первого сета ситуация на корте выровнялась окончательно и уже сама Мугуруса стала цепляться за подачу соперницы. Но и ей не удавалось воспользоваться выпавшими возможностями. Например, в концовке партии Арина спасла подачу с трех скрытый сет-боллов у соперницы. А вот Гарбинье в ключевой момент таки сдала - при подаче на тай-брейк испанская теннисистка таки упустила гейм, а вместе с ним и весь стартовый сет.
В дебюте второй партии Мугуруса уже сама смогла повести с геймом на приеме в активе, но Сабаленко перевернула ход сета и дважды подряд взяла подачу соперницы. Этот перевес не стал ключевым, поскольку Гарбинье моментально оформила обратный брейк и снова выровняла ситуацию в счете. Но, как и в стартовой партии, стабильности Мугурусе не хватило в самый, что ни на есть, важнейший момент. Арина зацепилась на приеме в 10-м гейме и с третьего матч-болла таки оформила победу в противостоянии.
Таким образом Арина Сабаленко добилась 7-й подряд победы. В третьем раунде турнира в Пекине белорусская теннисистка сыграет с действующей чемпионкой соревнований представительницей Франции Каролин Гарсией, которая в своем матче второго круга переиграла словенскую спортсменку Полону Херцог.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий