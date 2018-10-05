Анастасия Севастова переиграла Доминику Цибулкову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Анастасия Севастова - Доминика Цибулкова - 6:3, 7:6(5)
Именно Анастасия Севастова столкнулась с первыми проблемами по ходу отчетного четвертьфинального матча. Уже в стартовом гейме на собственной подаче латвийской теннисистке пришлось спасаться с двух брейк-поинтов. Анасатсия с задачей справилась, а спустя несколько минут уже сама Севастова ушла в отрыв. Доминика провалила гейм и отдала подачу под ноль. В принципе, шансов отыграться у Цибулковой по ходу стартовой партии не наблюдалось. Напротив, в середине сета Анастасия вполне могла упрочить лидерство, но словацкая теннисистка отыграла два брейк-поинта. Правда, без второго успеха на приеме в исполнении Севастовой не обошлось. Точку в партии Анастасия поставила как раз брейком.
А вот во втором сете уже сама Доминика все время была на шаг впереди соперницы. Трижды словацкая теннисистка вела в счете с брейком, но каждый раз, даже в тот момент, когда Цибулкова вышла подавать на победу в партии, Севастова находила в себе силы отыграться. В итоге Анастасия перевела сет на тай-брейк и уже на нем оформила победу во всем матче.
Теперь за выход в финал соревнований в Пекине Анастасия Севастова поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая в своем четвертьфинале не без труда переиграла китаянку Шуай Чжанг.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий