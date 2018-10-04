Катерина Синякова из квалификации пробивается уже в четвертьфинал турнира в Пекине.

Чешская теннисистка Катерина Синякова, которая начинала выступления на крупных соревнованиях WTA в Пекине еще с сита квалификации, выходит уже в четвертьфинал основной сетки турнира. На стадии третьего круга Катерина в двух партиях переиграла 11-ю ракетку соревнований в столице Китая представительницу Нидерландов Кики Бертенс. В каждом сете встречи теннисистки обменивались брейками, но в концовках партий неизменно прибавляла именно Синякова. На победу в матче чешской теннисистке понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
(Q) Катерина Синякова - (11) Кики Бертенс - 6:4, 6:3
В четвертьфинале соревнований в Пекине Катерина Синякова сыграет с победительницей матча между 2-й ракеткой турнира датчанкой Каролин Возняцки и представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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