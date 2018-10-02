Алена Остапенко с двумя баранками проиграла Цзянь Ван в Пекине.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не сумела выиграть ни одного гейма в матче второго круга соревнований в китайском Пекине. 12-я ракетка турнира с двумя баранками уступила местной теннисистке Цзянь Ван, занимающей на данный момент 28-ю строчку мирового рейтинга и получившей wild card в основную сетку от организаторов. На разгромную победу Ван потратила всего чуть более 55 минут игрового времени.
(WC) Цзянь Ван - (12) Алена Остапенко - 6:0, 6:0
В третьем раунде соревнований в Пекине Цзянь Ван сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой из Чехии и белорусской теннисисткой Александрой Саснович.
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