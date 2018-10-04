Каролин Возняцки в двух непростых партиях переиграла Анетт Контавейт в Пекине.

(2) Каролин Возняцки - Анетт Контавейт - 7:5, 6:4
Несмотря на то, что в Пекине Анетт Контавейт даже не попала в посев, легкой прогулки в матче третьего круга Каролин Возняцки никто и не обещал. Учитывая последние результаты теннисисток многие вообще считали именно представительницу Эстонии фавориткой противостояния. Но Каролин сумела собраться с силами и добиться очень непростой, а потому еще более ценной, победы.
А ведь именно Возняцки упустила собственную подачу уже в стартовом гейме поединка. Каролин не стала откладывать отыгрыш в долгий ящий и тут же оформила обратный брейк. Сама Контавейт, конечно, провалила подачу, доигралась до счета 0:40 на ней и отыграть столь солидное отставание не смогла. После обмена брейками спортсменки, казалось, наладили игру на подачах и долгое время даже брейк-поинтов в матче не возникало.
Самое интересное теннисистки приберегли на концовку сета. Сначала Анетт снова провалила свой гейм и снова столкнулась с тройным брейк-поинтом у соперницы. Один мяч, как и в начале партии, Контавейт отыграла, но спасти подачу так и не смогла. Возняцки оставалось лишь подать на партию, но Каролин ответила зеркально проигранным геймом - тот же счет 0:40, тот же спасенный один брейк-поинт и упущенная возможность поставить точку в партии.
Оформить победу в сете Каро вполне могла уже в следующем гейме на приеме, но буквально на зубах Анетт свою подачу удержала, отыграв при этом сразу 4 сет-болла у соперницы. Каролин не расстроилась, под ноль взяла собственный гейм и снова зацепилась на приеме. На этот раз брейк датчанка оформила с первой же попытки и вместе с подачей оппонентки выиграла и весь стартовый сет.
Спокойный дебют второй партии прервала снова именно Возняцки. В середине сета Каролин удалось повести с брейком, но снова моментально 2-я ракетка турнира упустила и собственную подачу. Анетт вполне могла второй подряд брейк оформить, но не реализовала скрытый сет-болл на приеме. А вот Каролин куда более ответственно отнеслась к своим шансам и в следующем же гейме на подаче соперницы с первого матч-болла оформила итоговую победу в матче.
В 1/4 финала соревнований в Пекине Каролин Возняцки сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая на стадии третьего круга переиграла Кики Бертенс из Нидерландов. Выход в четвертьфинал турнира в столице Китая, кроме всего, официально позволил Каролин Возняцки войти в число участниц Итогового турнира WTA.
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