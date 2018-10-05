Каролин Возняцки уверенно переиграла Катерину Синякову в четвертьфинале турнира в Пекине.

(2) Каролин Возняцки - (Q) Катерина Синякова - 6:2, 6:2
Обе партии встречи проходили по одному и тому же сценарию, причем, с полным игровым перевесом Каролин Возняцки. Синякова, по сути, так и не разу не сумела создать для соперницы проблемы в геймах на приеме. Каролин не допустила даже брейк-поинтов, ну а сама стабильно цеплялась за подачу соперницы. Так, Возняцки в обеих партиях выигрывала уже первый гейм на приеме, а под занавес сетов снова усиливала игру и добивалась еще одного брейка.
Теперь за выход в финал соревнований в Пекине Каролин Возняцки поспорит с победительницей матча между Цзянь Ван и Ариной Сабаленко.
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