пятница, 5 октября 2018 г.

Каролин Возняцки уверенно переиграла Катерину Синякову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Датчанка Каролин Возняцки уверенно преодолела четвертьфинальную стадию соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине. В двух партиях Каролин обыграла чешскую теннисистку Катерину Синякову, начинавшую выступления в столице Китая еще с сита квалификации. За весь матч Возняцки отдала сопернице, занимающей 40-ю строчку мирового рейтинга, всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в противостоянии Каролин Возняцки потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(2) Каролин Возняцки - (Q) Катерина Синякова - 6:2, 6:2

Обе партии встречи проходили по одному и тому же сценарию, причем, с полным игровым перевесом Каролин Возняцки. Синякова, по сути, так и не разу не сумела создать для соперницы проблемы в геймах на приеме. Каролин не допустила даже брейк-поинтов, ну а сама стабильно цеплялась за подачу соперницы. Так, Возняцки в обеих партиях выигрывала уже первый гейм на приеме, а под занавес сетов снова усиливала игру и добивалась еще одного брейка.

Теперь за выход в финал соревнований в Пекине Каролин Возняцки поспорит с победительницей матча между Цзянь Ван и Ариной Сабаленко.

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о 13:20
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