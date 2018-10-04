четверг, 4 октября 2018 г.

Шуай Чжанг выбила из борьбы Анжелик Кербер уже в третьем раунде турнира в Пекине.

Шуай Чжанг становится четвертьфиналисткой домашних соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии третьего круга китайская теннисистка в очень нервном и неровном матче переиграла 3-ю ракетку турнира немку Анжелик Кербер. После разгромной победы в стартовой партии Чжанг посыпалась во втором сете и позволила Кербер так же уверенно оставить за собой этот отрезок матча. Но вот в решающей партии Шуай попросту уничтожила именитую соперницу, отвесив ей полноценную баранку. На победу в матче Шуай Чжанг потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


Шуай Чжанг - (3) Анжелик Кербер - 6:1, 2:6, 6:0

Теперь в 1/4 финала соревнований в Пекине Шуай Чжанг сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой, которая в своем матче третьего круга разгромила еще одну немецкую теннисистку Юлию Гергес.

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о 11:28
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