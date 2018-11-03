Эшли Барти добилась волевой победы над Юлией Гергес и вышла в финал турнира в Чжухае.

Эшли Барти - Юлия Гергес - 4:6, 6:3, 6:2
В стартовой партии полуфинальной встречи ни одной из теннисисток долгое время не удавалось зацепиться за подачу соперницы. В концовке сета именно у Гергес возникли первые шансы на приеме и сразу же немецкой теннисистке удалось оформить брейк. Сразу после него Юлия вышла подавать на победу в сете и успешно справилась с задачей.
В начале второй партии Гергес снова отличилась на приеме, но Барти сразу же не просто отыгралась, но и сама вырвалась вперед с брейком. Да, у Юлии тоже были шансы на подаче соперницы, но ими немецкая теннисистка не воспользовалась. Минимальный перевес, добытый в середине партии, и позволил Барти оформить победу в ней.
Ну а третий сет прошел уже при полном перевесе австралийской теннисистки. Эшли в первом же гейме партии сумела отличиться на приеме и долгое время не позволяла сопернице даже приблизиться к брейк-поинтам. В середине сета Гергес таки получила шанс на приеме, но не воспользовалась брейковым мячом. А сразу же после этого Барти оформила второй брейк в сете и спокойно подала на победу в матче.
В финале турнира в Чжухае Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Цзянь Ван. Китайская теннисистка оказалась в полуфинале WTA Elite Trophy после того, как с турнира снялась Мэдисон Киз.
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