воскресенье, 4 ноября 2018 г.

Эшли Барти выигрывает WTA Elite Trophy.

Австралийская теннисистка Эшли Барти становится триумфатором альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. В финале соревнований Эшли в двух партиях переиграла местную спортсменку Цзянь Ван, занимающую на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. На победу в титульном матче соревнований Барти потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Эшли Барти - Цзянь Ван - 6:3, 6:4

 Для Эшли Барти титул в Чжухае становится третьим в карьере.

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о 12:21
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