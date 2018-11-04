Эшли Барти выигрывает WTA Elite Trophy.

Австралийская теннисистка Эшли Барти становится триумфатором альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. В финале соревнований Эшли в двух партиях переиграла местную спортсменку Цзянь Ван, занимающую на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. На победу в титульном матче соревнований Барти потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Эшли Барти - Цзянь Ван - 6:3, 6:4
Для Эшли Барти титул в Чжухае становится третьим в карьере.
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