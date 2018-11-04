Хуан Мартин Дель Потро снялся с Итогового. Кеи Нишикори получил путевку в Лондон.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро официально снялся с Итогового Турнира ATP в Лондоне. Хуан Мартин принял решение завершить сезон и, естественно, выразил сожаления фанам. Дель Потро заверил, что приложил все усилия для того, чтобы сыграть на заключительных соревнованиях сезона, но ему все еще необходимо время для восстановления после травмы.
Таким образом путевку в Лондон автоматически получил японский теннисист Кеи Нишикори.
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