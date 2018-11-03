Новак Джокович выигрывает у Роджера Федерера трехчасовую баталию в Париже.

(2) Новак Джокович - (3) Роджер Федерер - 7:6(6), 5:7, 7:6(3)
Я не знаю, войдет ли эта битва в список лучших противостояний между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Все таки, порой, уровень тенниса в отчетном поединке, мягко говоря, не зашкаливал. Но вот по уровню напряжения и накалу страстей, этот матч уж точно окажется одним из лучших. Особенно, если учитывать только трехсетовые встречи между Новаком и Роджером.
В стартовой партии сербский теннисис был намного ближе к успеху на приеме. Если собственные геймы Новак выигрывал, фактически, без труда, то вот Роджеру порой приходилось демонстрировать настоящую стойкость. Первый брейк-поинт Федерер отыграл уже в стартовом гейме встречи на собственной подаче. А вот в середине партии швейцарцу понадобились все силы для того, чтобы спасти подачу сразу с четырех брейковых мячей.
Тай-брейк, по сути, продолжил сценарий стартовой партии. Снова Джокович, казалось бы, был чуть более убедительным на приеме. Новак дважды вырывался вперед с мини-брейками, но Роджеру удавалось достаточно быстро ликвидировать отставание. Так, при полном равенстве спортсмены дошли до второй смены сторон, но сразу после нее сербский теннисист воспользовался своим первым сет-боллом и на приеме поставил точку в партии.
В самом начале второй партии Федерер снова забуксовал на собственной подаче, но Новак не смог развить успех и повести с брейком сразу же после выигранного "тая". Роджер опять отыгрался с друх брейк-поинтов, а в следующем же гейме и сам впервые во встрече добрался до брейкового мяча. Уйти в отрыв была не судьба и швейцарскому теннисисту.
Так спортсмены обменивались выигранными подачами до самой концовки сета. Когда Роджер вышел подавать на тай-брейк у него снова возникли проблемы, что привело даже к скрытому матч-боллу у Новака. Серб им не воспользовался, а уже через несколько минут на приеме зацепился Федерер. Первый же в матче брейк позволил Роджеру перевести поединок в решающую партию.
Вы сильно удивитесь, если узнаете, что в самом дебюте третьего сета Федерер снова отыгрывал брейк-поинты на собственной подаче. И отыграл ведь. Роджер спасся и с двойного скрытого матч-болла в концовке партии, когда в нужный момент у швейцарца заработала подача. Но и сам Джокович вдруг перестал справляться с глубиной ударов соперника.
В общем, теннисисты снова дотянули до тай-брейка. На этот раз Джоковичу удался отменый рывок из двух мини-брейков подряд, которые, по правде говоря, ему во многом просто подарил сам Роджер. Два матч-болла из пяти Федерер со счета 1:6 отыграл, но ведь это были розыгрыши на его собственной подаче. А вот как только шанс подать выпал Джоковичу, он поставил точку в интереснейшем боевом матче.
Теперь в финале турнира в Париже Новак Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который в своем матче 1/2 финала уверенно переиграл Доминика Тима.
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