Дарья Касаткина закончит сезон в топ-10 мирового рейтинга.

Удержаться в топ-10 мирового рейтинга Дарье удалось после того, как практически синхронно завершили борьбу в Чжухае две ее прямые конкурентки. Юлия Гергес уступила в полуфинале австралийской теннисистке Эшли Барти, ну а Мэдисон Киз снялась с турнира, сославшись на травму левого колена.
Для Дарьи Касаткиной 10-я строчка является высшим достижением в мировом рейтинге.
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