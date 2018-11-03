суббота, 3 ноября 2018 г.

Дарья Касаткина закончит сезон в топ-10 мирового рейтинга.

Российская теннисистка Дарья Касаткина закончит сезон 2018-го года на 10-й строчке мирового рейтинга. Несмотря на то, что Дарья завершила выступления на соревнованиях WTA Elite Trophy еще на групповой стадии, россиянке удалось удержаться в топ-10 женской классификации.


Удержаться в топ-10 мирового рейтинга Дарье удалось после того, как практически синхронно завершили борьбу в Чжухае две ее прямые конкурентки. Юлия Гергес уступила в полуфинале австралийской теннисистке Эшли Барти, ну а Мэдисон Киз снялась с турнира, сославшись на травму левого колена.

Для Дарьи Касаткиной 10-я строчка является высшим достижением в мировом рейтинге.

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о 13:14
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