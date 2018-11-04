Миомир Кецманович берет второй титул в карьере на Челленджере в Шэньчжэне.

Сербский теннисист Миомир Кецманович становится победителем соревнований категории Челленджер в китайском Шэньчжэне. В титульном матче турнира Миомир, получивший 5-й номер посева, в трех партиях переиграл словенца Блажа Кавчича, занимающего на данный момент лишь 224-ю строчку мирового рейтинга. На победу в финале соревнований Кецмановичу понадобилось чуть менее двух часов игрового времени.
(5) Миомир Кецманович - Блаж Кавчич - 6:2, 2:6, 6:3
Для Миомира Кецмановича этот титул является всего вторым в карьере. В октябре прошлого года он побеждал также на Челленджере в Китае.
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