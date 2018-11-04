Карен Хачанов в двух партиях переиграл Новака Джоковича в финале Мастерса в Париже.

Карен Хачанов - (2) Новак Джокович - 7:5, 6:4
Сейчас, конечно, можно много рассуждать о том, что Новак Джокович оставил все силы в полуфинальном матче турнира в Париже против Роджера Федерера. Обыгрывать швейцарца для уже фактического лидера мирового рейтинга было делом принципа. А вот убиваться в финале, когда на горизонте маячит куда более престижный и денежный Итоговый турнир в Лондоне, Джоковичу не было никакого смысла. В Париже на Мастерсе мы привыкли видеть топовых теннисистов играющих явно не на полную мощность.
Но, если отбросить все предрассудки, сегодня Карен по многим причинам и многим показателям был действительно сильнее соперника. Хачанов выигрывал и в стабильности, и в свежести, которой Новаку действительно не хватало. Про настрой я вообще промолчу - на первый серьезный финал в карьер россиянин настроился действительно по-боевому. Да, в начале встречи показалось, что именно это и помешало Хачанову нормально войти в матч. Но с середины стартовой партии россиянин действительно доминировал.
Итак, первым отличиться на приеме в финальном противостоянии сумел именно Джокович. Карен вообще провалил начало того гейма и доигрался до тройного брейк-поинта, но методично ликвидировал это катастрофическое отставание. Но с четвертой попытки Новак таки взял подачу оппонента и, казалось, начал уходить в отрыв.
А его не случилось. Ничто не предвещало беды, Джокович классно начал гейм на собственной подаче, повел 30:0, но... Уступил 4 розыгрыша подряд и позволил Хачанову оформить обратный брейк. Показалось, что сербский теннисист вообще поплыл, потому что Карен защитил собственный гейм под ноль, повел 30:0 на приеме, то есть оставил за собой 10 розыгрышей подряд. Но нет, Новак проснулся и даже спас вышеупомянутую подачу. Но ошибок в его действиях действительно стало в разы больше.
В итоге Хачанов не стал доводить дело даже до тай-брейка. Были проблемы и на подаче россиянина, но Карен спас важнейший гейм с того же счета 0:30. А потом сразу же оформил брейк и четко подал на победу в партии.
Ошибки Новака продолжили мешать ему и во второй партии. Уже в начале сета Джокович снова оказался в роли догоняющего, причем упустил собственную подачу серб действительно на ровном месте. Мог Хачанов и укрепить перевес, но не воспользовался двойным скрытым матч-боллом. Вот только шансов отыграться у Новака все равно не просматривалось.
Последней возможностью спасти матч для Джоковича стал момент, когда уже при подаче Хачановым на матч теннисисты выдали фантастический розыгрыш. Карен должен был ставить точку в розыгрыше сразу после подачи, но из удобной позиции пробил прямо в Новака. Тот ответил удивительной свечой, завязался классный розыгрыш, в котором сильнее оказался Джокович. Умопомрачительный косой удар от серба, казалось, мог немного надломить Карена, но этого не случилось. Четкая работа в последующих розыгрышах и Хачанов подает на чемпионство.
Для Карена Хачанова титул в Париже, на данный момент, является крупнейшим достижением в карьере. Благодаря победе на соревнованиях Карен поднимется на 11-ю строчку мирового рейтинга.
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