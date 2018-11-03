суббота, 3 ноября 2018 г.

Карен Хачанов впервые в карьере выходит в финал турнира категории Мастерс.

Российский теннисист Карен Хачанов становится первым финалистом соревнований категории Мастерс в Париже. В 1/2 финала турнира Карен в двух партиях уверенно переиграл австрийца Доминика Тима, посеянного в Берси под 6-м номером. В стартовом сете на корте велась относительно равная борьба, но вот во второй партии Карен полностью перехватил инициативу в матче. На победу Хачанов потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Карен Хачанов - (6) Доминик Тим - 6:4, 6:1

Начало встречи проходило в абсолютно равной борьбе, в которой ни у одного из теннисистов не было никаких шансов на приеме. И вот уже под занавес стартовой партии Карен смог впервые зацепиться за подачу соперника и тут же оформить важнейший брейк. Следом Хачанов вышел подавать на победу в сете, но сам столкнулся с трудностями. Но все таки с двух брейк-поинтов россиянин защитил гейм и выиграл весь сет.

В начале второй партии Карен снова повел с брейком, но Тим моментально ликвидировал отставание. Правда, после этого игра уже полностью перешла под контроль Хачанова. Россиянин еще трижды отличился на приеме и спокойно довел матч до победы.

В финале Мастерса в Париже Карен Хачанов сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

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о 19:55
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