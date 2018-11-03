Карен Хачанов впервые в карьере выходит в финал турнира категории Мастерс.

Карен Хачанов - (6) Доминик Тим - 6:4, 6:1
Начало встречи проходило в абсолютно равной борьбе, в которой ни у одного из теннисистов не было никаких шансов на приеме. И вот уже под занавес стартовой партии Карен смог впервые зацепиться за подачу соперника и тут же оформить важнейший брейк. Следом Хачанов вышел подавать на победу в сете, но сам столкнулся с трудностями. Но все таки с двух брейк-поинтов россиянин защитил гейм и выиграл весь сет.
В начале второй партии Карен снова повел с брейком, но Тим моментально ликвидировал отставание. Правда, после этого игра уже полностью перешла под контроль Хачанова. Россиянин еще трижды отличился на приеме и спокойно довел матч до победы.
В финале Мастерса в Париже Карен Хачанов сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.
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