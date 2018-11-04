Сестры Киченок выигрывают парный турнир WTA Elite Trophy.

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Сюко Аояма/Лидия Морозова - 6:4, 3:6, 10:7
В самом начале встречи именно украинские теннисистки оказались в роли догоняющих. Но Людмила и Надежда не просто оформили обратный брейк, но и еще раз отличились на приеме. Таким образом к середине стартовой партии уже сестры Киченок вели в счете. Перевес удалось удержать, при этом у соперниц действительно не было шансов на то, чтобы отыграть отставание.
В начале второй партии Киченок снова отпустили соперниц в отрыв, но на этот раз отыграть отставание не получилось. Если перед проигранной подачей Людмила и Надежда имели шансы на приеме - например, не воспользовались двумя брейк-поинтами геймом ранее, то после брейка в исполнении Аоямы и Морозовой возможностей на отыгрыш у украинок уже не было.
А вот на чемпионском тай-брейке Людмила и Надежда быстро захватили инициативу и даже смогли повести сразу с двумя мини-брейками - 5:2. Сюко и Лидия перевес отыграли, но тут же сестры Киченок снова вырвались вперед и довели матч до победы.
Титул на WTA Elite Trophy становится для сестер Киченок крупнейшим в карьере.
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