Катерина Козлова выходит в финал 60-тысячника в Канаде.

Катерина Козлова становится финалисткой соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в канадском Торонто, на которых она получила 1-й номер посева. На стадии 1/2 финала украинская теннисистка в трех партиях переиграла француженку Джессику Понше, занимающую 236-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Козловой понадобилось чуьть менее двух с четвертью часов игрового времени.
(1) Катерина Козлова - (6) Джессика Понше - 7:6(3), 2:6, 6:3
В финале турнира в Торонто Катерина Козлова сыграет с победительницей матча между Бьянкой Андрееску и Кирин Лемуан.
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