Катерина Козлова уступила в финале турнира в Торонто.

Кирин Лемуан - (1) Катерина Козлова - 6:2, 6:3
Катерина Козлова крайне неудачно вошла в финальный матч. В пяти стартовых геймах украинская теннисистка выиграла всего 3 розыгрыша, так что не удивительно, что Лемуан вырвалась вперёд сразу с двумя брейками. В концовке сета показалось, что Козлова пришла в себя, украинской теннисистке даже удалось оформить один обратный брейк, отыгравшись в том гейме с сет-болла на подаче соперницы. Но тут же Кирин ещё раз отличилась на приёме и оформила победу в партии.
Второй сет также куда удачнее начала именно Лемуан. Представительница Нидерландов опять повела сразу с двумя брейками, но Катя на этот раз полностью ликвидировала отставание. Правда, концовка встречи осталась за Кирин, которая, оформив ещё один брейк, довела матч до победы.
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