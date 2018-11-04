воскресенье, 4 ноября 2018 г.

Луксика Кумкхум выигрывает первый титул WTA в Мумбаи.

Тайская теннисистка Луксика Кумкхум становится победительницей соревнований категории WTA 125k в Мумбаи. В титульном матче турнира Луксика добилась волевой победы над россиянкой Ириной Хромачевой, занимающей на данный момент 165-ю строчку мирового рейтинга. Кумкхум разгромно проиграла стартовый сет матча - 1:6, но сумела переломить ход поединка. На победу в финале тайской теннисистке понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(5) Луксика Кумкхум - Ирина Хромачева - 1:6, 6:2, 6:3

Благодаря победе на турнире в Мумбаи Луксика Кумкхум поднимется на высшую в карьере 80-ю строчку мирового рейтинга.

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о 18:49
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