Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира в Лондоне. Все, о главной теннисной новости дня.

"Всем привет! Я пишу эти строчки, а это значит, что я вынужден завершить сезон. Этот год выдался очень непростым. Меня беспокоит боль в мышцах пресса. Она точно помешает мне сыграть в Лондоне на высоком уровне, поэтому я решил не рисковать, потому что возможны осложнения. Надеюсь, я смогу хорошо подготовиться к следующему сезону. Благодарю всех за поддержку"
Эти слова появились в Твиттере Рафаэля Надаля буквально пару часов назад. Но ведь не будем скрывать, этой публикации ждали даже ярые поклонники испанского теннисиста. Надежд на то, что он таки приедет в Лондон было крайне мало. Дело даже не в болевых ощущениях, которые помешали Рафе сыграть в Париже. В столицу Франции Надаль даже добрался, пару дней потренировался и снялся с Мастерса. Дело даже не в том, что с 13 из 14 последних хардовых турниров Рафаэль с завидным постоянством снимался. И то, что Джокович с Федерером прилично разыгрались к концу сезона и бороться с ними на равных при хромающем здоровье Рафа попросту не смог бы, было всего лишь одним из аргументов.
Да, Надаль снова мучается с травмой. Да, в последнее время он концентрируется в основном на грунте. Да, будем откровенными бодаться с Роджером и, тем более, Новаком, Надалю сейчас было бы очень сложно. Но ведь действительно, какой смысл Рафе приезжать в Лондон? Это ведь не только перелет, не такой уж, кстати, длинный. Для выступления на Итоговом, где точно придется отыграть 3 матча против совсем не самых слабых соперников, нужна отдельная подготовка. Изматывающая, распланированная до минуты. Будет ли результат? Ну, из группы, при должном стечении обстоятельств, Надаль, может быть и вышел бы. Но стоит ли оно того? Ответ "Нет!" напрашивается сам собой.
Уже в последующем интервью Надаль заявил, что травма вполне может оказаться серьезной, если не дать организму должного времени на восстановление. А потому вариантов у него действительно не было. Ведь главная задача - продолжать играть в следующем сезоне, а не завершать карьеру из-за проблем со здоровьем. Да и к тому же, давняя проблема с голеностопом потребует хирургического вмешательства. В общем, все может быть действительно более чем серьезно.
В общем, по снятию Рафы все понятно, прогнозированно и, как по мне, абсолютно правильно. Но это решение Надаля повлекло за собой целую череду других новостей. Итак, Новак Джокович гарантировал себе первую строчку мирового рейтинга. Все бы ничего, но и тут несколько удивительных фактов. Сербский теннисист закончит год лидером мужского тенниса в пятый раз в карьере. По этому показателю он догнал Джимми Коннорса и Роджера Федерера. До полного рекордсмена - Пита Сампраса - всего один годик на вершине.
Во-вторых, Новак стал первым в истории теннисистом, который заканчивает первым сезон, по ходу которого он выпадал из топ-20 мирового рейтинга. А еще, никто не был на вершине тура по итогам года, не выиграв при этом ни одного турнира до Уимблдона. Ну просто птица-Феникс, а не Новак Джокович.
Еще одна новость - дебют на Итоговом Турнире Джона Изнера. Да, да, американец еще ни разу не попадал в топ-8 по итогам сезона. Тут, как бы, тоже этого не случилось, но благодаря Надалю и Дель Потро представитель США сыграет в Лондоне. А вот Карен Хачанов, поставивший шикарную точку в парижском Мастерсе победой над Новаком Джоковичем, становится первым запасным. Знаете, учитывая то, как повреждения косят топ-теннисистов, россиянин вполне может выйти на корт в столице Великобритании.
Для некоторых на снятии Рафаэля Надаля Итоговый турнир ATP в Лондоне закончился так и не начавшись. Для других, отсутствие борьбы за первую строчку мирового рейтинга, убивает на турнире половину интриги. Но должны быть и такие любители тенниса, для которых Итоговый заиграл новыми красками. В общем, будем следить.
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