Лаки-лузер Томми Пол выигрывает Челленджер в Шарлотсвиле.

Американский теннисист Томми Пол, который попал в основную сетку соревнований категории ATP Challenger в Шарлотсвилле лишь в ранге лаки-лузера, берет титул на турнире. В финале соревнований Томми в двух партиях обыграл 8-го номера посева представителя Канады Питера Полански, занимающего на данный момент 130-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Полански сумел взять у соперника всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в финале турнира в Шарлотсвилле Пол потратил чуть менее часа игрового времени.
(LL) Томми Пол - (8) Питер Полански - 6:2, 6:2
Для Томми Пола титул в Шарлотсвилле стал первым на уровне ATP Challenger в карьере.
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