понедельник, 5 ноября 2018 г.

Сергей Стаховский успешно стартовал на Челленджере в Братиславе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выходит во второй раунд соревнований категории ATP Challenger в Братиславе. На старте турнира Сергей в двух партиях переиграл представителя Аргентины Марко Трунгельити, который был посеян на соревнованиях под 5-м номером. На победу в матче Стаховскому понадобилось чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


Сергей Стаховский - (5) Марко Трунгельити - 6:2, 6:4

Весь поединок Стаховский попросту идеально отработал на собственной подаче. У соперника не возникло ни одного брейк-поинта, а вот на приеме Сергей стабильно навязывал Трунгельити отчаянную борьбу. Уже в начале встречи украинец добрался до двойного брейк-поинта, но тогда Марко спасся. Но с середины стартовой партии Стаховский стал своими шансами пользоваться, что и вылилось в два подряд брейка от украинца.

Во втором сете Марко, казалось, чуть наладил игру на собственной подаче, но во второй половине партии Стаховский снова стал доминировать. Снова первый гейм с брейк-поинтами у украинца Трунгельити удержал, но через несколько минут Стаховский таки оформил брейк и именно этим успехом на приеме украинский теннисист поставил победную точку в матче.

Во втором раунде Челленджера в Братиславе Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Норбертом Гомбошем и Томашем Лиской.

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о 21:00
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