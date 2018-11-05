Сергей Стаховский успешно стартовал на Челленджере в Братиславе.

Сергей Стаховский - (5) Марко Трунгельити - 6:2, 6:4
Весь поединок Стаховский попросту идеально отработал на собственной подаче. У соперника не возникло ни одного брейк-поинта, а вот на приеме Сергей стабильно навязывал Трунгельити отчаянную борьбу. Уже в начале встречи украинец добрался до двойного брейк-поинта, но тогда Марко спасся. Но с середины стартовой партии Стаховский стал своими шансами пользоваться, что и вылилось в два подряд брейка от украинца.
Во втором сете Марко, казалось, чуть наладил игру на собственной подаче, но во второй половине партии Стаховский снова стал доминировать. Снова первый гейм с брейк-поинтами у украинца Трунгельити удержал, но через несколько минут Стаховский таки оформил брейк и именно этим успехом на приеме украинский теннисист поставил победную точку в матче.
Во втором раунде Челленджера в Братиславе Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Норбертом Гомбошем и Томашем Лиской.
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