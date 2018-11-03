суббота, 3 ноября 2018 г.

Гарбинье Мугуруса взяла лишь 2 гейма в полуфинале WTA Elite Trophy.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не сумела пробиться в финал альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy в Чжухае. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Гарбинье разгромно уступила китайской спортсменке Цзянь Ван, занимающей на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. За всю встречу Мугуруса выиграла всего 2 гейма, а во втором сете получила полноценную баранку от соперницы. Матч продолжался всего чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Цзянь Ван - Гарбинье Мугуруса - 6:2, 6:0

 Мугуруса, которая изначально должна была играть в полуфинале против Мэдисон Киз, подошла к матчу в откровенно разобранном состоянии. Вряд ли именно смена соперницы, которая случилась из-за травмы американки, так повлияла на состояние Гарбинье, но и этот факт отбрасывать не стоит. Как бы там ни было, на равных Гарбинье боролась лишь в самом дебюте встречи.

Со счета 2:1 в стартовой партии Мугуруса умудрилась проиграть 11 геймов подряд. Этого рывка Цзянь хватило для уверенной победы в первом сете и баранки во втором.

Теперь в финале WTA Elite Trophy Цзянь Ван сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в своём полуфинале добилась волевой победы над Юлией Гергес.

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о 14:39
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