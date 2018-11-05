понедельник, 5 ноября 2018 г.

Катарина Завацкая выходит во второй круг соревнований WTA 125k в Лиможе.

Катарина Завацкая успешно стартует на соревнованиях категории WTA 125k во французском Лиможе. На старте турнира украинская теннисистка в двух непростых партиях переиграла лаки-лузера - представительницу Испании Сильвию Солер-Эспинозу, занимающую на данный момент 177-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Завацкой понадобился 1 час и 55 минут игрового времени.


(WC) Катарина Завацкая - (LL) Сильвия Солер-Эспиноза - 7:5, 7:6(5)

В самом дебюте встречи Катарина упустила собственную подачу, но откладывать отыгрыш украинская теннисистка не стала - уже в следующем гейме Завацкая ликвидировала отставание и выровняла счет. Казалось, что партия вполне может докатиться до тай-брейка, но в последний момент Солер-Эспиноза буквально провалила собственный гейм. При подаче на тай испанская теннисистка доигралась до тройного сет-болла у соперницы и с третьей попытки Катарина таки поставила победную точку в партии.

Второй сет начался для Завацкой еще сложнее - Сильвия бросилась наверстывать упущенное и повела сразу с двумя брейками. Но Катарина не поплыла и снова отыгралась. Был у нее даже матч-болл на приеме, но этот мяч Солер-Эспиноза таки выиграла и перевела партию на тай-брейк. Уже на нем Катарина и оформила итоговую победу.

Во втором раунде соревнований в Лиможе Катарина Завацкая сыграет с победительницей матча между Татьяной Марией и Хлоэ Паке. 

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о 21:10
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