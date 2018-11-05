Катарина Завацкая выходит во второй круг соревнований WTA 125k в Лиможе.

(WC) Катарина Завацкая - (LL) Сильвия Солер-Эспиноза - 7:5, 7:6(5)
В самом дебюте встречи Катарина упустила собственную подачу, но откладывать отыгрыш украинская теннисистка не стала - уже в следующем гейме Завацкая ликвидировала отставание и выровняла счет. Казалось, что партия вполне может докатиться до тай-брейка, но в последний момент Солер-Эспиноза буквально провалила собственный гейм. При подаче на тай испанская теннисистка доигралась до тройного сет-болла у соперницы и с третьей попытки Катарина таки поставила победную точку в партии.
Второй сет начался для Завацкой еще сложнее - Сильвия бросилась наверстывать упущенное и повела сразу с двумя брейками. Но Катарина не поплыла и снова отыгралась. Был у нее даже матч-болл на приеме, но этот мяч Солер-Эспиноза таки выиграла и перевела партию на тай-брейк. Уже на нем Катарина и оформила итоговую победу.
Во втором раунде соревнований в Лиможе Катарина Завацкая сыграет с победительницей матча между Татьяной Марией и Хлоэ Паке.
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