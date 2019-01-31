Екатерина Александрова становится четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге.

Россиянка Екатерина Александрова успешно преодолела стадию второго круга соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Екатерина в двух сетах сломила сопротивление представительницы Чехии Терезы Мартинцовой, занимающей на данный момент 181-ю строчку мировой классификации. После напряженной стартовой партии, которую Екатерина оставила за собой благодаря позднему брейку, Александрова захватила инициативу во втором сете и с перевесом в два гейма на приеме оформила победу в нем и во всем матче в целом. На выход в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге российская теннисистка потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(Q) Екатерина Александрова - (Q) Тереза Мартинцова - 7:5, 6:2
На стадии 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между Алисон ван Эйтванк из Бельгии и белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко, посеянной на соревнованиях под 4-м номером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий