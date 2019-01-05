Кевин Андерсон выигрывает соревнования в Пуне.

Представитель ЮАР Кевин Андерсон, который являлся лидером посева соревнований в индийском Пуне, становится триумфатором турнира. В финальном поединке Кевин переиграл хорвата Иво Карловича, занимающего 100-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь финал спортсмены не сумели ни разу отличиться на приёме, что и не удивительно. На двоих они настреляли 57 эйсов. У Карловича за встречу не было ни одного брейк-поинта, тогда как Андерсон упустил целых 8 брейковых мячей. На победу в матче Кевину понадобилось 2 часа и 45 минут игрового времени.
(1) Кевин Андерсон - Иво Карлович - 7:6(4), 6:7(2), 7:6(5)
Для Кевина Андерсона титул в Пуне становится 6-м в профессиональной карьере на уровне ATP.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий