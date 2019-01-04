Винус Уильямс уступила в четвертьфинале турнира в Окленде.

Американская теннисистка Винус Уильямс, получившая на соревнованиях в Окленде 6-й номер посева, не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. Очередной звёздный скальп сняла юная канадская спортсменка Бьянка Андрееску, занимающая на данный момент лишь 152-ю строчку мирового рейтинга. Андрееску проиграла стартовый сет на тай-брейке, но смогла переломить ход противостояния. На победу в матче Бьянка потратила чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
(Q) Бьянка Андрееску - (6) Винус Уильямс - 6:7(1), 6:3, 6:1
Теперь в полуфинале турнира Бьянка Андрееску сыграет с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо и Су-Вей Хсие.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий