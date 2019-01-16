среда, 16 января 2019 г.

Леся Цуренко провалила матч второго круга АО-2019 и с баранкой проиграла Аманде Анисимовой.

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая на Открытом Первенстве Австралии была посеяна под 24-м номером, разгромно уступила на стадии второго круга турнира. В двух партиях Леся уступила американке Аманде Анисимовой, занимающей на данный момент 87-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Цуренко и вовсе получила от соперницы полноценную баранку. Да и, по правде говоря, несмотря на пару выигранных геймов, во второй партии украинская теннисистка действовала не намного лучше. На победу в противостоянии Аманда Анисимова потратила всего 55 минут игрового времени.


Аманда Анисимова - (24) Леся Цуренко - 6:0, 6:2

Вопрос по итогам этого матча состоит лишь в том, куда запропастилась та невероятно стабильная и уверенная игра Леси Цуренко, которую она показывала в Брисбене. Тогда украинская теннисистка удивляла четкостью первой подачи, отличными показателями выигранных розыгрышей на ней, а вот в Мельбурне все происходит с точностью наоборот. Подача не летит, соперницы с приема умудряются остро атаковать, стабильность подводит, передвижения по корту откровенно не впечатляют.

Да, по ходу финального матча на том же турнире в Брисбене Леся столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем. Официальных комментариев по поводу ее состояния дождаться пока не получается, но на данный момент похоже на то, что Цуренко мучается от функциональной неготовности и игровых трудностей.

Итак, в начале отчетного поединка Леся чуть было не повела с брейком, но не смогла воспользоваться сразу тремя брейк-поинтами в стартовом гейме на приеме. Анисимова ответила такой же борьбой на подаче соперницы, вот только разница заключалась в том, что Аманда с третьей попытки брейк таки оформила. И вот на этом борьба в сете, по сути, закончилась.

Цуренко больше не смогла навязывать борьбу американке в ее геймах, да и на собственных подачах украинская теннисистка действовала далеко не лучшим образом. В итоге - 6 проигранных подряд геймов и полноценная баранка в стартовом сете. Лихорадить Лесю продолжило и во второй партии. Да, счет в матче она размочила, но вскоре снова отпустила соперницу в отрыв сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу украинская спортсменка отыграла, но Анисимова тут же снова отличилась на приеме и этим брейком поставила победную точку в противостоянии.

В третьем раунде Australian Open - 2019 Аманда Анисимова сыграет с 11-й ракеткой турнира белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.

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о 12:22
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