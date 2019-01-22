АО-2019. Расписание 10-го игрового дня. 23 января.

Australian Open - 2019
Расписание 10-го игрового дня
23 января
Rod Laver Arena
Наоми Осака - Элина Свитолина
Серена Уильямс - Каролина Плишкова - не ранее 04:00
Милош Раонич - Люка Пуйе
Новак Джокович - Кеи Нишикори - не ранее 10:30
Саманта Стосур/Шуай Чжанг - Барбора Крейчикова/Маркета Вондроушова
Margaret Court Arena
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Боб Брайан/Майк Брайан
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Хенри Континен/Джон Пирс
Дженнифер Бреди/Элисон Риске - Тимеа Бабош/Кристина Младенович
Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей
Court 3
Лукаш Кубот/Орасио Себальос - Райан Харрисон/Сэм Куэрри
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски
Эбигейл Спирс/Хуан Себастьян Кабал - Николь Меличар/Бруно Соареш
Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.
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