вторник, 22 января 2019 г.

АО-2019. Расписание 10-го игрового дня. 23 января.

Имена всех полуфиналистов Australian Open - 2019 нам станут известны как раз по итогами 10-го игрового дня, в который состоятся заключительные поединки 1/4 финала одиночных турниров. Если у мужчин с лидером мирового рейтинга по итогам австралийского мейджора все понятно, то у девушек сразу 3 претендентки на звание первой ракетки мира сыграют именно в среду. Одна из них точно потеряет шансы на "корону" - между собой сыграют Элина Свитолина и Наоми Осака, которые и откроют программу игрового дня на центральном корте Открытого Первенства Австралии.


Australian Open - 2019
Расписание 10-го игрового дня
23 января

 Rod Laver Arena

Наоми Осака - Элина Свитолина
Серена Уильямс - Каролина Плишкова - не ранее 04:00
Милош Раонич - Люка Пуйе
Новак Джокович - Кеи Нишикори - не ранее 10:30
Саманта Стосур/Шуай Чжанг - Барбора Крейчикова/Маркета Вондроушова

Margaret Court Arena

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Боб Брайан/Майк Брайан
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Хенри Континен/Джон Пирс
Дженнифер Бреди/Элисон Риске - Тимеа Бабош/Кристина Младенович
Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей

Court 3

Лукаш Кубот/Орасио Себальос - Райан Харрисон/Сэм Куэрри
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски
Эбигейл Спирс/Хуан Себастьян Кабал - Николь Меличар/Бруно Соареш

Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:49
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)