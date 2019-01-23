среда, 23 января 2019 г.

АО-2019. Расписание 11-го игрового дня. 24 января.

Время полуфинальных поединков в Мельбурне наступает к 11-му игровому дню Australian Open - 2019. Именно в четверг мы узнаем имена всех финалисток женских одиночных соревнований, а также первого участника титульного матча у мужчин. Любопытнейшую встречу на этой стадии проведут Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас, который уже имеет в своем активе несколько громких побед на текущем Открытом Первенстве Австралии.


Australian Open - 2019
Расписание 11-го игрового дня
24 января

 Rod Laver Arena 

Леонардо Майер/Жоао Соуза - Хенри Континен/Джон Пирс
Петра Квитова - Даниэль Роуз Коллинз - не ранее 05:00
Каролина Плишкова - Наоми Осака - не ранее 06:30
Стефанос Циципас - Рафаэль Надаль - начало в 10:00
Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - Николь Меличар/Бруно Соареш

Margaret Court Arena

Джон Макинрой/Патрик Макинрой - Майкл Чанг/Якко Элтинг - ветераны
Томас Энквист/Матс Виландер - Уэйн Феррейра/Горан Иванишевич - ветераны
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Райан Харрисон/Сэм Куэрри - не ранее 03:30
Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски - Барбора Крейчикова/Раджив Рам

Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.

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о 14:02
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