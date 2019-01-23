АО-2019. Расписание 11-го игрового дня. 24 января.

Australian Open - 2019
Расписание 11-го игрового дня
24 января
Rod Laver Arena
Леонардо Майер/Жоао Соуза - Хенри Континен/Джон Пирс
Петра Квитова - Даниэль Роуз Коллинз - не ранее 05:00
Каролина Плишкова - Наоми Осака - не ранее 06:30
Стефанос Циципас - Рафаэль Надаль - начало в 10:00
Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - Николь Меличар/Бруно Соареш
Margaret Court Arena
Джон Макинрой/Патрик Макинрой - Майкл Чанг/Якко Элтинг - ветераны
Томас Энквист/Матс Виландер - Уэйн Феррейра/Горан Иванишевич - ветераны
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Райан Харрисон/Сэм Куэрри - не ранее 03:30
Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски - Барбора Крейчикова/Раджив Рам
Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.
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