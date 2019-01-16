среда, 16 января 2019 г.

АО-2019. Расписание 4-го игрового дня. 17 января.

В четвертый игровой день Открытого Первенства Австралии по теннису нам станут известны все участники третьего круга соревнований. Это означает, что уже совсем скоро в Мельбурне начнутся настоящие битвы, в которых сеянные теннисисты могут схлестнуться с такими же топовыми спортсменами, как они сами. Ну а пока, последние матчи, в которых еще можно вкатываться в турнир и набирать форму, сегодня ночью проведут Симона Халеп, Элина Свитолина, Серена Уильямс, Новак Джокович, Кеи Нишикори, Александр Зверев и многие другие.


Australian Open - 2019
Расписание 4-го игрового дня
17 января

 Rod Laver Arena

Виктория Кузмова - Элина Свитолина
Стэн Вавринка - Милош Раонич
Симона Халеп - Софья Кенин
Эжени Бушар - Серена Уильямс - начало в 10:00
Новак Джокович - Жо-Вильфред Тсонга

Margaret Court Arena

Иво Карлович - Кеи Нишикори
Наоми Осака - Тамара Цидансек - не ранее 04:00
Ализе Корне - Винус Уильямс
Александр Зверев - Жереми Шарди - начало в 10:00
Йоханна Конта - Гарбинье Мугуруса

Melbourne Arena

Мэдисон Бренгл - Каролина Плишкова
Анастасия Потапова - Мэдисон Киз
Хен Чон - Пьер-Юг Эрбер
Алексей Попырин - Доминик Тим - не ранее 09:00

1573 Arena

Камила Джиорджи - Ига Святек
Элизе Мертенс - Маргарита Гаспарян
Фабио Фоньини - Леонардо Майер
Таро Даниэль - Денис Шаповалов

Court 3

Бьянка Андрееску - Анастасия Севастова
Борна Чорич - Мартон Фучович
Алекс Болт - Жиль Симон - не ранее 07:00
Карла Суарес-Наварро - Даяна Ястремская

Court 5

Оливье Марах/Мате Павич - Симоне Болелли/Андреас Сеппи
Кимберли Биррелл/Присцила Хон - Хэрриет Дарт/Анетт Контавейт
Раду Албот/Малек Жазири - Бен Маклахклан/Ян-Леннар Штруфф

Court 7

Джейми Маррей/Бруно Соареш - Роман Ебавы/Андрес Молтени
Шуай Пенг/Чжаоксюань Янг - Виктория Азаренко/Эшли Барти
Давид Гоффин - Мариуш Копил
Ллейтон Хьюитт/Джон-Патрик Смит - Маркус Даниэль/Уэсли Коолхоф

Court 8

Цзянь Ван - Александра Крунич
Филипп Кольшрайбер - Жоао Соуза - не ранее 03:30
Райан Харрисон - Даниил Медведев

Court 10

Габриэла Дабровски/Яфань Сю - Барбора Стрыцова/Маркета Вондроушова
Аманда Анисимова/Даниэль Роуз Коллинз - Ракель Атаво/Катаржина Среботник
Паулин Парментье/Мария Саккари - Ксинью Джианг/Цзянь Ван
Элизе Мертенс/Арина Сабаленко - Бетани Маттек-Сэндз/Деми Шуурс

Court 12

Астра Шарма/Изабель Уоллес - Джейми Бреди/Элисон Риске
Хао-Чин Чан/Латиша Чан - Эллен Перез/Арина Родионова
Ирина-Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску - Лизетт Кабрера/Джейми Фурлис - не ранее 05:00
Кирстен Флипкенс/Йоханна Ларссон - Тимеа Бачински/Вера Звонарева

Court 13

Луксика Кумкхум/Евгения Родина - Элисон Баи/Зои Хивз
Илья Ивашка - Пабло Карреньо-Буста
Люка Пуйе - Максимилиан Мартерер

Court 14

Гвидо Пелья/Ханс Подлипник-Кастильо - Раджив Рам/Джои Селисбури
Тейлор Фритц/Камерон Норри - Мирза Башич/Дамир Джумхур
Андреа Петкович/Моника Пюиг - Эри Озуми/Алисия Росольска
Мэтью Эбден/Роберт Линдстедт - Стив Джонсон/Денис Кудла

Court 15

Джеймс Дакворт/Джордан Томпсон - Кен Скупски/Нил Скупски
Лаура Зигемунд - Шувей Се
Шуай Чжанг - Кристина Плишкова
Беатриц Пера/Ребекка Петерсон - Шувей Се/Эбигейл Спирс

Court 19

Джек Сок/Джексон Уитроу - Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах
Ралука Олару/Галина Воскобоева - Тимеа Бабош/Кристина Младенович
Далила Якупович/Ирина Хромачева - Зарина Дияс/Юлия Путинцева
Филипп Освальд/Тим Путц - Пабло Куэвас/Фернандо Вердаско

Court 20

Сорана Кырстя/Елена Остапенко - Йинь-Йинь Дуань/Вера Лапко
Тимеа Бачински - Наталья Вихлянцева
Евгений Донской - Филипп Крайинович

Court 22

Алекса Гуарачи/Алисон ван Эйтванк - Александра Саснович/Тейлор Таунсенд
Вероника Кудерметова/Сабрина Сантамария - Белинда Бенчич/Донна Векич
Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова - Ксиньюн Хан/Дарья Юрак

Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.

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о 16:24
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