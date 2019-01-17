АО-2019. Расписание 5-го игрового дня. 18 января.

Australian Open - 2019
Расписание 5-го игрового дня
18 января
Rod Laver Arena
Эшли Барти - Мария Саккари
Тейлор Фритц - Роджер Федерер - не ранее 04:00
Мария Шарапова - Каролин Возняцки - не ранее 06:30
Алекс де Минаур - Рафаэль Надаль - начало в 10:00
Кимберли Биррелл - Анжелик Кербер
Margaret Court Arena
Стефанос Цицпас - Николоз Басилашвили
Аманда Анисимова - Арина Сабаленко - не ранее 04:00
Слоан Стивенс - Петра Мартич
Даниэль Роуз Коллинз - Каролин Гарсия
Марин Чилич - Фернандо Вердаско
Melbourne Arena
Томаш Бердых - Диего Шварцман
Александра Саснович - Анастасия Павлюченкова - не ранее 04:00
Григор Димитров - Томаш Фаббиано
Петра Квитова - Белинда Бенчич - не ранее 08:00
1573 Arena
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Моник Адамчак/Джессика Мур
Адриан Маннарино/Андреас Миес - Боб Брайан/Майк Брайан
Роберто Баутиста-Агут - Карен Хачанов
Court 3
Хенри Континен/Джон Пирс - Кен Скупски/Нил Скупски
Френсис Тиафо - Андреас Сеппи
Райан Харрисон/Сэм Куэрри - Остин Крайчек/Артем Ситак - не ранее 06:00
Астра Шарма/Джон Патрик Смит - Мэддисон Инглис/Джейсон Кублер
Court 7
Шуко Аояма/Лидзия Марозова - Кейтлин Кристиан/Асия Муххамад
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Денис Молчанов/Игор Зеленай
Доминик Инглот/Франко Скугор - Таро Даниэль/Джон Миллман
Вероника Кудерметова/Сабрина Сантамария - Элизе Мертенс/Арина Сабаленко
Court 8
Кевин Кравец/Никола Мектич - Иван Додиг/Эдуард Роже-Васселин
Пабло Карреньо-Буста/Гильермо Гарсия-Лопез - Мао-Ксин Гонг/Цзе Чжан
Саманта Стосур/Шуай Чжанг - Шувей Се/Эбигейл Спирс
Гильермо Дюран/Диего Шварцман - Блейк Эллис/Алексей Попырин
Court 13
Люси Градецка/Екатерина Макарова - Ирина Бара/Моника Никулеску
Оливье Марах/Мате Павич - Максимо Гонсалез/Николас Харри
Маккензи Макдональд/Теннис Сандгрен - Жереми Шарди/Фабрис Мартин
Court 19
Надя Киченок/Яфань Ван - Николь Меличар/Квета Пешке
Хао Чинг Чан/Латиша Чан - Ксинью Джианг/Цзянь Ван
Сорана Кырстя/Алена Остапенко - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинез Санчез
Court 20
Чжаоксюань Янг/Рохан Бопана - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах
Роберто Карбальес-Баена/Андрей Рублев - Леонардо Майер/Жоао Соуза
Кирстен Флипкенс/Йоханна Ларссон - Хэрриет Дарт/Анетт Контавейт
Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.
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