понедельник, 21 января 2019 г.

АО-2019. Расписание 9-го игрового дня. 22 января.

В девятый игровой день Открытого Первенства Австралии на кортах Мельбурна пройдут первые четвертьфинальные битвы в одиночных разрядах, как у мужчин, так и у женщин. Из явных фаворитов в нижних половинах сеток до стадии 1/4 финала добрались, разве что, Петра Квитова и Рафаэль Надаль, но это совсем не означает, что поединки, запланированные на 22 января потеряли свой шарм для поклонников тенниса. Следить за матчами мы все равно будем с невероятным любопытством.


Australian Open - 2019
Расписание 9-го игрового дня
22 января

 Rod Laver Arena

Уэйн Феррейра/Горан Иванишевич - Мансур Бахрами/Марк Филиппуссис - ветераны
Роберто Баутиста-Агут - Стефанос Циципас - не ранее 03:30
Анастасия Павлюченкова - Даниэль Роуз Коллинз - не ранее 05:30
Петра Квитова - Эшли Барти - начало в 10:00
Френсис Тиафо - Рафаэль Надаль

Margaret Court Arena

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Саманта Стосур/Шуай Чжанг
Леонардо Майер/Жоао Соуза - Равен Клаасен/Майкл Винус
Йонас Бйоркман/Томас Юхансон - Майкл Чанг/Якко Элтинг - ветераны

1573 Arena

Хао-Чинг Чан/Латиша Чан - Дженнифер Бреди/Элисон Риске
Ракель Атаво/Катаржина Среботник - Тимеа Бабош/Кристина Младенович - не ранее 04:00
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Хао-Чинг Чан/Жан-Жюльен Ройер
Тимеа Бабош/Мартон Фучович - Николь Меличар/Бруно Соареш

Court 3

Даниэла Хантукова/Мартина Навратилова - Мария Фернандеш/Барбра Шетт - ветераны
Барбора Стрыцова/Маркета Вондроушова - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Ига Святек/Лукаш Кубот
Саманта Стосур/Леандр Пайес - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах

Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:10
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)