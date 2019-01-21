АО-2019. Расписание 9-го игрового дня. 22 января.

Australian Open - 2019
Расписание 9-го игрового дня
22 января
Rod Laver Arena
Уэйн Феррейра/Горан Иванишевич - Мансур Бахрами/Марк Филиппуссис - ветераны
Роберто Баутиста-Агут - Стефанос Циципас - не ранее 03:30
Анастасия Павлюченкова - Даниэль Роуз Коллинз - не ранее 05:30
Петра Квитова - Эшли Барти - начало в 10:00
Френсис Тиафо - Рафаэль Надаль
Margaret Court Arena
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Саманта Стосур/Шуай Чжанг
Леонардо Майер/Жоао Соуза - Равен Клаасен/Майкл Винус
Йонас Бйоркман/Томас Юхансон - Майкл Чанг/Якко Элтинг - ветераны
1573 Arena
Хао-Чинг Чан/Латиша Чан - Дженнифер Бреди/Элисон Риске
Ракель Атаво/Катаржина Среботник - Тимеа Бабош/Кристина Младенович - не ранее 04:00
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Хао-Чинг Чан/Жан-Жюльен Ройер
Тимеа Бабош/Мартон Фучович - Николь Меличар/Бруно Соареш
Court 3
Даниэла Хантукова/Мартина Навратилова - Мария Фернандеш/Барбра Шетт - ветераны
Барбора Стрыцова/Маркета Вондроушова - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Барбора Крейчикова/Раджив Рам - Ига Святек/Лукаш Кубот
Саманта Стосур/Леандр Пайес - Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах
Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 по киевскому времени.
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