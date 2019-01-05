Роберто Баутиста-Агут выигрывает турнир в Дохе.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут становится триумфатором соревнований категории ATP-250 в катарской Дохе, на которых он был посеян под 7-м номером. В титульном матче турнира Роберто в трех партиях обыграл чешского спортсмена Томаша Бердыха, занимающего лишь 71-ю строчку мирового рейтинга и получившего wild card в основную сетку соревнований. Судьбу каждого из сетов решал единственный брейк. Во второй партии отличиться на приёме удалось Томашу, а вот в первом и третьем сетах подачу соперника выигрывал Роберто. На победу в финальном поединке Роберто Баутиста-Агут потратил чуть менее двух часов игрового времени.
(7) Роберто Баутиста-Агут - (WC) Томаш Бердых - 6:4, 3:6, 6:4
Для Роберто Баутисты-Агута титул в Дохе становится уже 9-м в карьере.
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