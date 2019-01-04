Новак Джокович проигрывает в полуфинале соревнований в Дохе.

(7) Роберто Баутиста-Агут - (1) Новак Джокович - 3:6, 7:6(6), 6:4
Немного скомканными получаются впечатления от выступлений Новака Джоковича в катарской Дохе. С одной стороны все прекрасно понимают, что категория турнира не настолько высока, чтобы заставить лидера мирового рейтинга рвать жилы накануне Турнира Большого Шлема. Тем более, гонорар за сам факт участия в соревнованиях от катарских шейхов в случае Новака явно превышает возможные призовые на турнире. Даже то, что Джокович решил поиграть в паре с, откровенно говоря, далеко не хватающим с неба звёзд братом, говорит о том, что сербский теннисист относится к этому турниру чуть ли не как к очередной выставке.
Но с другой стороны - до старта Australian Open чуть больше недели. Да, играть в Мельбурне через день и на парную авантюру с родственником Новак явно не согласится. Да, первые два круга Джоковичу играть с соперниками, на которых, в целом, можно набирать форму. Но не слишком ли самонадеян такой подход, когда сама игра вызывает достаточно много вопросов?
Сегодня Новак провел третий трехсетовик в Дохе. Похоже, что в сумме с парными матчами, нагрузка на организм на старте сезона получилась довольно внушительная. Хотел ли Джокович именно такого развития событий? Кто его знает. Но оценивать то, правильно ли команда распределить силы будем уже после Мельбурна. А пока, поговорим о конкретном матче с Баутистой-Агутом.
Что первое бросилось в глаза, так это трудности Новака с первой подачей. Вроде цифры получились и не совсем критичными - процент попадания упал ниже 60-% только в третьей партии. Но, по ощущениям, которые возникали при просмотре мачта без сухих статистических данных, Джоковичу явно не хватало уверенности в первой подаче.
В стартовой партии Новак ещё старался действовать агрессивно и атаковать самостоятельно. Джокович очень быстро повел в счёте с брейком и давать сопернику шансы на отыгрыш не собирался. Более того, Новак чуть было не оформил ещё один успех на приёме, но не реализовал сет-болл в гейме Баутисты-Агута. Через несколько минут первый номер мирового рейтинга спокойно подал на партию, так что проблемой упущенная возможность для брейка не стала.
Во второй партии для Джоковича все складывалось относительно нормально вплоть до брейка... в исполнении самого Новака. В середине сета Новак опять отличился на приёме и, видимо, посчитал дело сделанным. В итоге - моментальный обратный брейк от Роберто и нервная концовка партии, в которой Джокович дважды спасал свои подачи с сет-боллов у соперника. В результате, Баутиста-Агут сумел оставить за собой партию лишь на тай-брейке, но главное для испанца было то, что матч вообще удалось перевести в решающий отрезок.
А вот Джокович откровенно подсел. Вариативность Роберто на задней линии известна давно, так что действовать против него набросами и чуть ли не полусвечками непозволительно даже для первой ракетки мира. А Новак в третьем сете часто именно перебрасывал мяч через сетку, а не вёл свои хитросплетенные комбинации. Баутиста-Агут в первом же гейме третьего сета сумел отличиться на приёме, что можно было списать на ступор Новака после проигранного тай-брейка. Но вот объяснить этим тот факт, что Джокович за весь третий сет так и не нашёл возможности спастись или, хотя бы, к этому спасению приблизиться, настораживает.
Роберто Баутиста-Агут в финале соревнований в Дохе сыграет против чешского теннисиста Томаша Бердыха, который в своём полуфинале переиграл итальянца Марко Чеккинато.
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