четверг, 3 января 2019 г.

Томаш Бердых уверенно выходит в 1/2 финала соревнований в Дохе.

Чешский теннисист Томаш Бердых, который на соревнованиях в катарской Дохе получил wild card в основную сетку, пробивается уже в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Томаш в двух партиях уверенно переиграл француза Пьера-Юга Эрбера, занимающего 55-ю строчку мирового рейтинга. Бердых трижды отличился на приёме и сумел удержать все собственные подачи. На победу в противостоянии Томашу Бердыху понадобилось чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


(WC) Томаш Бердых - Пьер-Юг Эрбер - 6:2, 6:4

 Теперь за выход в финал соревнований в Дохе Томаш Бердых поспорит с победителем матча между Марко Чеккинато и Душаном Лайовичем.

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о 21:35
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