Томаш Бердых уверенно выходит в 1/2 финала соревнований в Дохе.

Чешский теннисист Томаш Бердых, который на соревнованиях в катарской Дохе получил wild card в основную сетку, пробивается уже в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Томаш в двух партиях уверенно переиграл француза Пьера-Юга Эрбера, занимающего 55-ю строчку мирового рейтинга. Бердых трижды отличился на приёме и сумел удержать все собственные подачи. На победу в противостоянии Томашу Бердыху понадобилось чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(WC) Томаш Бердых - Пьер-Юг Эрбер - 6:2, 6:4
Теперь за выход в финал соревнований в Дохе Томаш Бердых поспорит с победителем матча между Марко Чеккинато и Душаном Лайовичем.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий