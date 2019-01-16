Григор Димитров переиграл Пабло Куэваса во втором круге АО-2019.

Болгарский теннисист Григор Димитров шагнул в третий круг Открытого Первенства Австралии. В матче второго раунда Григор, посеянный в Мельбурне под 20-м номером, в четырех сетах переиграл представителя Уругвая Пабло Куэваса, занимающего 94-ю строчку текущего мирового рейтинга. Несмотря на то, что Димитров не упустил ни одной собственной подачи, Куэвас сумел оставить за собой вторую партию матча, выиграв ее на тай-брейке. В остальных сетах Григор добивался победы с минимальным перевесом в один брейк. На выход в третий раунд Australian Open - 2019 Григор Димитров потратил чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.
(20) Григор Димитров - Пабло Куэвас - 6:3, 6:7(5), 6:3, 7:5
В третьем раунде австралийского мейждора Григор Димитров сыграет с итальянским теннисистом Томашем Фаббиано.
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