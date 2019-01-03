четверг, 3 января 2019 г.

Новак Джокович снова добивается лишь трехсетовой победы в Дохе.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович выходит в полуфинал соревнований в катарской Дохе. На стадии 1/4 финала Джокович в трех партиях переиграл грузина Николоза Басилашвили, занимающего на данный момент 21-ю строчку мирового рейтинга. Новак, как и в предыдущем матче в Дохе уступил стартовый сет, но сумел переломить ход противостояния и добиться итоговой победы. На выход в полуфинал турнира в Катаре Новак Джокович потратил около двух часов игрового времени.


(1) Новак Джокович - (5) Николоз Басилашвили - 4:6, 6:3, 6:4

 За выход в финал соревнований в Дохе Новак Джокович поспорит с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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о 19:43
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