Новак Джокович в четырех партиях обыграл Даниила Медведева на пути в четвертьфинал АО-2019.

(1) Новак Джокович - (15) Даниил Медведев - 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:3
Как-то немного с опаской поклонники Новака Джоковича наблюдали за концовкой поединка четвертого раунда Australian Open - 2019. Нет, и не потому, что победа сербского теннисиста над Даниилом Медведевым висела на волоске. Джокович лидировал с брейком по ходу четвертой партии, имея в активе два выигранных сета. Дело в том, что Новак всем видом показывал наличие проблем со спиной. Сербский теннисист даже на корт падал после того, как ему не удавалось догнать один из ударов соперника. Поднялся Джокович без посторонней помощи, но все складывалось для него в концовке встречи не так радужно.
Правда, и сам Медведев с трудом перемещался по корту и даже вызывал физиотерапевта. В общем, нельзя сказать, что теннисисты больше мучились, нежели играли, но четвертый сет уж точно получился смазанным из-за пробле обоих спортсменов со здоровьем. Другой вопрос в том, что у Джоковича будет, фактически, более полутора дней на восстановление, а его соперник по будущему четвертьфиналу вымотался явно не меньше. Но об этом позже.
Начало встречи получилось достаточно ровным. Медведев не стал тушеваться перед именитым соперником и даже первым добрался до брейк-поинта. Реализовать его у россиянина не получилось, а спустя несколько минут уже сам Джокович лидировал с геймом на приеме в активе. Вот, что значит, опыт. Правда, он не помог Новаку успешно подать на партию. Впервые в матче сербский теннисист откровенно провалил собственный гейм и чуть было не отдал его Даниилу под ноль. Первый из трех брейк-поинтов Новак ликвидировал, но уже со второй попытки Медведев восстановил равновесие в счете. Продержалось оно очень недолго - тут же Джокович еще раз отличился на приеме и поставил победную точку в сете брейком.
Начало второй партии снова осталось за сербским теннисистом. Он методично цеплялся за подачу соперника. И если первый гейм Даниил ценой невероятных усилий и пяти отыгранных брейк-поинтов таки удержал, но в середине партии Джокович таки повел в счете. Спустя несколько минут Новак мог упрочить лидерство в счете, но снова отпустил соперника с брейк-поинта, а в ответ Медведев с первой же попытки отыгрался.
Этот обратный брейк немного остудил пыл Новака, да и сам россиянин вдруг не на шутку разыгрался. Спорстмены до самого конца второго сете уверенно удерживали собственные подачи, а вот на тай-брейке Джокович, неожиданно, дрогнул и позволил сопернику сравнять счет по сетам.
Не уверен, что это будет совсем корректная формулировка, но в третьем сете Джокович включился в борьбу лишь после того, как петух уже примерился клювом к его пятой точке. В середине партии Новак доигрался до тройного брейк-поинта для соперника на собственной подаче, но сумел отыграться. А после этого чудесного спасения подачи на корте было вижно только сербского теннисиста - Джокович оформил 2 брейка подряд и спокойно оставил за собой всю партию.
Медведев в перерыве между сетами отправился в подтрибунное помещение, а потом по ходу четвертой партии даже физиотерапевта на корт вызывал - тейп на левом бедре говорил о повреждении у россиянина. Как я уже говорил, Новак тоже мучился со здоровьем, похоже, что лидера мирового рейтинга мучила спина. Но к тому моменту, когда проблемы Джоковича стали уже очевидны, сербский теннисист уже лидировал с брейком и мог себе позволить играть на ужержание счета.
Медведев с поражением не смирился и всеми силами цеплялся за подачу соперника. У Даниила даже брейк-поинт образовался, но реализовать его россиянин не сумел. Все, чем смог действительно отличиться Даниил, так это летающими по корту ракетками. За один из таких бросков он даже получил предупреждение от арбитра. Завестись это все Медведеву так и не помогло и под занавес матча он еще раз упустил собственную подачу. Гейм, сет, матч, Джокович.
В четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Новак Джокович сыграет с японцем Кеи Нишикори, который оставил за собой очередной матч-марафон. На этот раз Кеи отыгрался со счета 0:2 по партиям против испанца Пабло Карреньо-Бусты и с небольшим скандалом оставил за собой чемпионский тай-брейк пятой партии. Подробнее о весьма сомнительном судейском решении в ключевой момент поединка, читайте в обзоре матча Кеи Нишикори - Пабло Карреньо-Буста.
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