Новак Джокович выходит в полуфинал АО-2019. Кеи Нишикори не сумел завершить матч 1/4 финала.

(1) Новак Джокович - (8) Кеи Нишикори - 6:1, 4:1, ret
Вот и "вылезли боком" Кеи Нишикори все марафоны, которые он успел провести еще к четвертьфинальной стадии Australian Open. 3 пятисетовых поединка из 4-х проведенных в Мельбурне, два спасения со счета 0:2 по партиям и два чемпионских тай-брейка. Сил у японца на поединок с Новаком Джоковичем, в котором он и без этого вряд ли выглядел бы фаворитом, просто не осталось. А тут еще проблемы со здоровьем подоспели - Нишикори чуть ли не с первых розыгрышей мучился с правой ногой, которая не давала ему ни передвигаться толком, ни четко подходить к мячу.
Цифры для Нишикори в стартовой партии были просто ужасающими. Всего 4 выигранных мяча при 19 невынужденных ошибках. Два брейка в исполнении соперника, ни одного шанса толком зацепиться на приеме. Если кто и ожидал увидеть в этом матче борьбу, испытал серьезное разочарование. Джокович повел с геймом на приеме в активе уже после стартового гейма на подаче японского теннисиста, а под занавес партии укрепил свой перевес. Подал на сет Новак более чем уверенно, а Нишикори в этот момент, казалось, уже готовился к общению с медперсоналом.
Медицинский тайм-аут не особо помог Кеи. Да, после возвращения в матч Нишикори защитил собственную подачу, но вскоре позволил Джоковичу оформить брейк под ноль, а после того, как японский теннисист упустил вторую собственную подачу в партии и проиграл четвертый гейм подряд, Нишикори принял решение отказаться от продолжения борьбы.
Джокович не просто уверенно шагнул в полуфинал Открытого Первенства Австралии, но еще и сэкономил достаточное количество сил. Новак и так будет явным фаворитом в матче с французом Люкой Пуйе, который неожиданно переиграл в четвертьфинале Милоша Раонича. Так еще и сербский теннисист должен быть значительно свежее соперника. Люка, хоть и закончил свою встречу на несколько часов раньше, провел на корте полноценные 4 партии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий