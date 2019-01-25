Новак Джокович уничтожил Люку Пуйе в полуфинале АО-2019.

(1) Новак Джокович - (28) Люка Пуйе - 6:0, 6:2, 6:2
Если вы относите себя к поклонникам Рафаэля Надаля или Новака Джоковича, полуфинальные встречи Открытого Первенства Австралии принесли вам незабываемое удовольствие. Если же вы являетесь нейтральным болельщиком тенниса и ожидаете от решающих матчей Турниров Большого Шлема настоящей и бескомпромисной борьбы, встречи стадии 1/2 финала, скорее всего, вызвали у вас недоумение. Понятно, что перевес Джоковича и Надаля в классе и опыте над своими соперниками был явным, но, простите, не настолько же, чтобы в шаге от финала отвешивать оппонентам баранки.
Если Стефанос Циципас в первом полуфинальном матче хотя бы один сет провел на приближенном к достойному уровне, то вот Люка Пуйе выглядел сегодня настоящим мальчиком для битья. Да, стоит признать, что и Новак вышел на пик формы и на корте по ходу полуфинала у него получалось абсолютно все. Но если бы соперник создавал хоть минимальное давление, если бы результат матча не стал настолько очевидным еще в стартовой партии противостояния, Джокович и играл бы абсолютно по-другому. Не скажу, что хуже, нет, ни в коем случае. Может сербский теннисист и прибавить бы сумел. Но очевидно одно - оценивать готовность Новака к битве с Надалем по отчетному матчу просто нельзя. Собственно, как и готовность Рафы ко встрече с Джоковичем по первому полуфиналу.
Наверное, хоть немного переживать за Новака поклонникам лидера мирового рейтинга пришлось разве что по ходу стартового гейма встречи. Джокович свою подачу защитил без брейк-поинтов, но Люка несклько раз добирался до счета ровно. Что случилось дальше? Обычная и уверенная баранка в исполнении сербского теннисиста. Брейк - гейм под ноль на собственной подаче. Еще один брейк - и опять свой выигранный гейм даже без намека на борьбу. Ну и еще один брейк на "закуску". Слишком коротким получилось описание стартовой партии? Ну так и она сама была совсем не продолжительной. Джокович справился за 25 минут игрового времени.
Когда Пуйе на старте второго сета выиграл свой первый в матче гейм, трибуны просто взорвались овациями. Нет, никакой издевки, потому что француз действительно очень качественно провел этот гейм и даже заставил самого Новака поднимать вверх большой палец после шикарного обводящего удара в исполнении Люки. Но на состояние Пуйе этот локальный успех не повлиял никак. На брейк-поинте уже в следующем гейме французский теннисист допустил двойную ошибку, снова отпустив Джоковича в отрыв. Там, правда, возникла некоторая пауза из-за челленджа, очко пришлось переигрывать, так что у Люки был повод немного понервничать. Но все равно, двойная на брейк-поинте - это перебор.
Что можно сказать про третий сет? Ограничусь фразой о том, что ход матча ничуть не изменился. Новак не стремился отвесить сопернику вторую баранку, хотя, по правде говоря, если бы стояла такая цель, Джокович мог бы ее достигнуть. А так Пуйе взял несколько дежурных геймов на собственной подаче, но в нужные моменты Новак включался в борьбу на приеме и оформил еще 2 брейка. Спокойная, уверенная и экономная в плане сил победа. Понятно, что у Надаля все еще остается преимущество в лишние сутки на восстановление после полуфинального матча. Но, давайте быть откровенными, Джокович сегодня тоже не слишком устал на корте.
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