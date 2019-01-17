Новак Джокович не без спадов, но в трех сетах, разобрался с Жо-Вильфредом Тсонгой на АО-2019.

(1) Новак Джокович - (WC) Жо-Вильфред Тсонга - 6:3, 7:5, 6:4
Проходным соперником Жо-Вильфреда Тсонгу назвать уж точно нельзя было. Да, понятно, что француз только пытается вернуться на свой былой уровень игры и на данную минуту проводить матч целиком на запредельных скоростях и с максимальной выкладкой Жо-Вильфреду крайне сложно. Но создать проблемы даже лидеру мирового рейтинга, тем более, что у того самого достаточно игровых проблем, Тсонга вполне мог. Так оно и случилось, правда, даже за сет французский теннисист зацепиться не сумел.
Довольно быстро Джокович сумел вырваться вперед с брейком, причем Тсонга откровенно провалил собственную подачу, отдав ее Новаку под ноль. Жо-Вильфред моментально попробовал отыграться и преуспел в этом. Спортсмены довольно долго бодались на подаче Джоковича на больше-меньше. Но с первого же брейк-поинта француз преуспел.
Правда, удержать равенство в счете хотя бы на пару геймов Тсонга не смог. Джокович моментально вернул себе преимущество с брейком и на этот раз не позволил сопернику ликвидировать отставание. До самого конца стартового сета Новак даже до брейк-поинтов француза не подпустил, да и подача на партию прошла для сербского теннисиста без особых проблем.
В начале второго сета Тсонга стал методично навязывать Джоковичу борьбу на приеме. Несколько геймов первый номер мирового рейтинга откровенно спасал, отыгрывая брейк-поинты. Например, в середине сета Новак отыгрался со счета 15:40 и на кураже моментально сам оформил брейк. Как и в стартовой партии этот минимальный перевес не стал ключевым. Подачу на второй сет Джокович откровенно провалил, позволив сопернику оформить обратный брейк под ноль. Правда, опять сразу после упущенной подачи Новак снова отличается на приеме. В напряженной борьбе он берет гейм Тсонги и тут же успешно подает на сет.
В третьей партии на корте велась уже практически абсолютно равная борьба, но Тсонга поплатился сетом всего за один брейк-поинт, который он позволил заработать сопернику. Новак зацепился на приеме в середине партии и воспользовался своим первым же шансом в партии. Больше Жо-Вильфред не позволял себе никаких слабинок на собственной подаче, но и отыграть этот брейк у него шансов попросту не было.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий