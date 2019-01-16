Роджер Федерер обыграл Даниэля Эванса во втором круге АО-2019.

(3) Роджер Федерер - (Q) Даниэль Эванс - 7:6(5), 7:6(3), 6:3
Даниэль Эванс товарищ, конечно, боевой и цепкий. Несмотря на все свои проблемы за пределами корта, непосредственно во время матчей британский теннисист может выдать настоящую феерию. Доказано, например, его бесподобным ударом в квалификации, когда он выдал прекрасную "вертушку". Этот розыгрыш вполне может так и остаться самым красивым моментом чуть ли не всего турнира, несмотря на то, что до завершения Australian Open еще играть и играть. Но к тому же, как показал поединок второго круга Даниэль может еще и настроиться на матч так, чтобы выдать практически безошибочную игру. Стабильность Эванса порой попросту зашкаливала.
Другое дело, для того, чтобы обыграть Федерера, иногда нужно показать не просто лучший теннис, а действительно прыгнуть выше головы. Это Эвансу сегодня уже не удалось. В двух первых партиях он играл на запредельном уровне, но вот на самые концовки сетов его уже попросту не хватало. Мастерство и опыт Роджера выходили на первый план и именно швейцарец оставлял за собой тай-брейки. В стартовой партии тай получился и вовсе удивительным, но об этом поговорим отдельно.
Итак, начало встречи показало, что просто Федереру точно не будет. Да, Роджер стабильно выигрывал собственные геймы и никаких трудностей с защитой собственной подачи не испытывал. Но дело в том, что и Эванс стабильно играл в своих геймах. А о том, насколько чисто он отрабатывал на корте Даниэль сможет внукам рассказывать - невынужденных ошибок в его действиях практически не было.
Первый шанс на приеме появился у швейцарца лишь в самой концовке сета, когда Даниэль, пусть и на небольшой фрагмент времени, но все же немного подсел. Роджер добрался до первого брейк-поинта во встрече, который был на тот момент еще и сет-боллом, но воспользоваться отличным шансом поставить точку в партии не сумел. Так сет докатился до тай-брейка и вот на нем начались настоящие чудеса.
Уверен, что те люди, которые не следили за самим матчем, а просто заглянули в лайф-скоры, подумали о какой-то ошибке. Но нет, тай действительно изобиловал мини-брейками. 6 стартовых розыгрышей в этом 13-м гейме выиграла именно принимающая сторона. Просто женский теннис какой-то получился в исполнении Роджера и Даниэля. Примечательно, что первым собственную подачу взял именно британский теннисис, который сумел повести со счетом 5:3. Но в этот момент Федерер собрался с мыслями и выдал серию из 4-х выигранных подряд очков. Странный тай-брейк вместе со всей стартовой партией остается за швейцарцем.
Вторую партию Роджер начал с брейка и, показалось, что запал Эванса откровенно погас. Даниэль толком не смог побороться за собственную подачу, отдал ее всего с одним выигранным розыгрышем в активе и отпустил Федерера в отрыв. Это, как вы понимаете, в большинстве случаев означает проигранный сет. Но Даниэль попытался отыграться не откладывая это дело в долгий ящий. Через несколько геймов швейцарцу пришлось впервые в матче отыгрывать брейк-поинт, но с задачей Роджер справился и перевес удержал.
Концовка партии снова получилась достаточно нервной. Сначала Федерер добрался до двух сет-боллов на приеме, но ценой невероятных усилий Эванс выстоял. А спустя несколько минут Даниэль восстановил равновесие в счете. Подача на второй сет у Роджера откровенно не задалась, швейцарец доигрался до двойного брейк-поинта для соперника и со второй попытки Эванс таки оформил первый брейк в матче. В самый подходящий момент, попрошу отметить.
До тай-брейка теннисисты дотянули без каких-либо эмоциональных всплесков. Второй тай в матче получился уже классическим - без россыпи мини-брейков. Роджер с ходу получил перевес в виде выигранного на приеме розыгрыша и вполне комфортно им воспользовался. Под занавес тая Федерер взял еще одно очко на подаче соперника и с первой же попытки поставил точку в партии.
Третиий сет вышел, на самом деле, тоже достаточно боевым, но Федерер на этот раз куда более отвественно отнесся к собственному перевесу. Роджер вырвался вперед с брейком в середине партии и теперь не дал сопернику ни одного шанса для того, чтобы спасти матч. Подача на сет прошла без каких-либо проблем - Федерер взял гейм под ноль.
В третьем раунде Открытого Первенства Австралии Роджер Федерер сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который достаточно неожиданно выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий